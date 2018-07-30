Ярославль, 30 июля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Памятник-обелиск в честь боевой и трудовой славы работников Ярославского завода синтетического каучука в годы Великой отечественной войны 1941−1945 годов стал выявленным объектом культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM член областного отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин.

Семен Травин Памятник на заводе СК в Ярославле

Памятник был открыт в 1975 году, на нём увековечены имена 111 работников завода, погибших в годы войны на фронте и в тылу. Пока завод работал, за памятником ухаживали, а после закрытия предприятия в 2014 году территория вокруг обелиска заросла травой, деревьями, кустарниками.

Последние года за памятником ухаживали члены ярославского отделения военно-исторического общества и клуба «Веложизнь» и ярославское отделение Общероссийского народного фронта.

Член областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин написал в марте 2018 года заявление в департамент охраны объектов культурного наследия. И вот он включен в перечень выявленных объектов культурного наследия. Ярославцы надеются, что это поможет спасти памятник героям войны.