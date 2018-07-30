Пермь, 30 июля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Сделать окна безопасными для маленьких детей. Коммунальщики Перми начали проверку оконных проемов в многоквартирных домах. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

kirkandmimi Окно

Родители нередко оставляют малышей одних в комнате, не закрыв окна — надеются на москитные сетки. А они очень часто рвутся. В результате в регионе всего за месяц из окон выпали пять детей. Двое из них погибли. Сейчас коммунальщики раздают жильцам специальные памятки, а также проверяют, как оборудованы рамы в семьях с маленькими детьми.

«Это у людей отложится в памяти, и они задумаются, прежде чем открывать окно, — сказал директор управляющей компании Николай Косяков. — Мы рекомендуем еще ручки блокировать или снимать. Особенно, когда дети остаются одни. Может, это и не привычно, но жизнь ребенка дороже».

Коммунальщики намерены до конца лета проверить все пермские дома. Кроме того, сотрудники управляющих компаний начали составлять списки семей с маленькими детьми, чьи квартиры находятся выше второго этажа.

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