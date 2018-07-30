Екатеринбург, 30 июля, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Российские учёные из Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили уникальный минерал в метеорите, найденном в Бурятии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Цитата из м/ф «Голубой метеорит». реж Анатолий Петров. 1971. СССР Метеорит

Новый минерал назвали уакититом в честь поселка Уакит в Бурятии, где метеорит был найден группой старателей в 2016 году. Вещество уже зарегистрировано в качестве нового минерала.

Минерал представляет собой нитрид ванадия и имеет простую кристаллическую решетку, наполовину состоящую из атомов ванадия, наполовину — из атомов азота.

Как отметил профессор УрФУ Виктор Гроховский, для доказательства открытия нового минерала нужно было получить данные о его кристаллической структуре.

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