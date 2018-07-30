Москва, 30 июля, 2018, 14:33 — ИА Регнум. В основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019−2021 год правительство не предлагает никаких изменений финансирования здравоохранения или образования в связи с повышением пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля, это отмечается в рекомендациях комитета Госдумы по бюджету и налогам правительству по итогам обсуждения параметров федерального бюджета на 2019−2021 годы.

Gaetano Bellei. Дедушка и внучка

Документ с основными направлениями бюджетной политики ложится в основу федерального бюджета будущей трехлетки, то есть с 2019 по 2021 год. В нем правительство прописывает приоритетные сферы для финансирования в ближайшие три года и предполагаемые основы экономической политики страны.

Однако при этом, как отмечают члены профильного комитета, представленные в Госдуму расчеты никак не отражают изменений политики в отношении социальной сферы. А они необходимы в связи с планируемой пенсионной реформой, которая предполагает рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин.

«Проект основных направлений не содержит информации о предполагаемых мероприятиях бюджетной и налоговой политики, в том числе в сфере здравоохранения и образования (программы переобучения), связанных с планируемым повышением пенсионного возраста», — отмечают члены комитета.