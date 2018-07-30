Абакан, 30 июля, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Темой встречи главы Хакасии Виктора Зимина и министра просвещения России Ольги Васильевой, состоявшейся 30 июля, стало развитие сферы образования в республике.

R-19.ru Министр просвещения России Ольга Васильева

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, министр считает уровень среднего профессионального образования в Хакасии высоким. Она напомнила, что одно из хакасских учебных заведений выиграло грант Министерства просвещения:

«Мне кажется, что тот опыт, который есть в регионе, нужно транслировать и внимательно изучать», — приводит её слова пресс-служба республиканского правительства.

Уточняется, что грант в размере 2,7 млн рублей выиграл Абаканский строительный техникум. Эти деньги собираются направить на обновление материально-технической базы образовательной организации.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 30 июля в Хакасию с рабочим визитом прибыла министр просвещения России Ольга Васильева.

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В том числе она встретилась с педагогами Хакасии, с главой региона Виктором Зиминым и дала старт строительству школы в деревне Чапаево Усть-Абаканского района.