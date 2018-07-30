Москва, 30 июля, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Украинская православная церковь Московского патриархата — это единственная сохранившаяся на Украине площадка, на которой ещё можно добиться объединения почти расколотого общества, считает председатель украинской партии «Союз левых сил» Василий Волга. Об этом он заявил 30 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявления президента Украины Петра Порошенко об автокефалии Украинской православной церкви.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Сейчас самый большой приход на Украине — это Украинская православная церковь Московского патриархата, — сказал Волга. — Люди знают, что они там могут причаститься, венчаться и получать все церковные таинства, которые они могут получить только в канонической церкви».

По этой причине основная масса жителей Украины, как считает Волга, идёт в церковь Московского патриархата.

«Если Украинская православная церковь Киевского патриархата станет церковью канонической, то тот прихожанин церкви Московского патриархата, который не любит Москву (а таких, по словам Волги, 50% — прим. ИА REGNUM ) не сможет себе объяснить, «зачем я нахожусь в церкви Московского патриархата, когда у меня есть своя национальная каноническая церковь, в которой я смогу получить все таинства, которые мне как христианину нужны?», — подчеркнул политик.

По словам Волги, если УПЦ получит томос об автокефалии, процесс раскола на Украине завершится окончательно.

Напомним, что, выступая 28 июля в Киеве по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси, президент Украины Пётр Порошенко заявил:

«Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но подчеркиваю: но и другим украинская власть не позволит этого делать. Для этого и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор».

Кроме того, он заверил, что с первых дней своего президентства поставил себе цель добиваться создания единой поместной православной церкви и признания этой церкви Вселенским патриархом.

«Автокефалия — это вопрос нашей независимости», — убеждён Порошенко.