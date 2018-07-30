Севастополь, 30 июля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 30 июля принял участие в первом запуске скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета», которое будет курсировать между Севастополем и Ялтой, совершая в сутки два круговых рейса.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Во время торжественной церемонии запуска российский премьер ударил в колокол, после чего отправился в первый пробный рейс вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым, губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и другими чиновниками.

После прогулки представители Федеральной и местных властей обсудят на совещании вопросы выполнения ФЦП развития Крыма и Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, «Комета 120М» вмещает 120 пассажиров в двух салонах: основном — на 95 человек и в салоне повышенной комфортности на 25 человек. Экипаж составляет пять человек. Продажа билетов на скоростное судно открывается 31 июля, билеты эконом-класса предположительно будут стоить 500 рублей, бизнес-класса — 1 тысяча рублей. Судно будет курсировать между черноморскими портами два раза в сутки: из Севастополя — в 8:00 и 14:00, из Ялты — в 11:00 и 17:00.