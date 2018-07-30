Астана, 30 июля, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В Казахстане гражданские активисты призывают повязать бордовую ленту на одежду или транспортное средство в качестве символа памяти погибшего фигуриста Дениса Тена, сообщает 30 июля агентство «КазАГ».

Zac allan Сотрудники казахстанской полиции

Активисты призывают носить бордовую ленту до тех пор, пока в Казахстане не будет проведена реформа МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане общественное внимание к проблемам МВД было привлечено после убийства известного казахстанского фигуриста Дениса Тена 19 июля в Алма-Ате.

23 июля общественный совет Алма-Аты призвал отправить в отставку начальника департамента внутренних дел города Серика Кудебаева и главу МВД Калмуханбета Касымова.