Украинские офицеры массово покидают ряды ВСУ — названа основная причина
Киев, 30 июля, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Основной причиной массового увольнения офицеров и контрактников из рядов вооружённых сил Украины (ВСУ) стала низкая заработная плата. Об этом со ссылкой на данные минобороны Украины сообщает портал Ukrmilitary.
Отмечается, что из 11 тыс. уволившихся в 2018 году украинских офицеров и контрактников более трети (36% опрошенных) сделали это по причине низкого уровня оплаты труда. По информации украинского военного ведомства, минимальное денежное обеспечение военных с 2016 по 2017 год снизилось по отношению к среднему окладу по стране с 1,6 до 0,89 раза.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля возле здания министерства обороны Украины в знак протеста против своего увольнения из армии безуспешно попытался покончить с собой украинский военнослужащий.
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