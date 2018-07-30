Киев, 30 июля, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Основной причиной массового увольнения офицеров и контрактников из рядов вооружённых сил Украины (ВСУ) стала низкая заработная плата. Об этом со ссылкой на данные минобороны Украины сообщает портал Ukrmilitary.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что из 11 тыс. уволившихся в 2018 году украинских офицеров и контрактников более трети (36% опрошенных) сделали это по причине низкого уровня оплаты труда. По информации украинского военного ведомства, минимальное денежное обеспечение военных с 2016 по 2017 год снизилось по отношению к среднему окладу по стране с 1,6 до 0,89 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля возле здания министерства обороны Украины в знак протеста против своего увольнения из армии безуспешно попытался покончить с собой украинский военнослужащий.

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