Киев, 30 июля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. На Украине создают агентства для сексуальной эксплуатации женщин, заявил начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Украины Артем Крищенко, сообщает 30 июля «112 Украина».

Фабио Фабби. Рынок рабов

По его словам, жертвами сексуальной эксплуатации становятся чаще всего девушки, которых преступники вывозят за границу. При этом торговцы людьми устраивают на Украине целые агентства по торговле проститутками, например, в одном агентстве были сведения о 1,5 тыс. девушек. Такие агентства торгуют женщинами по всему миру: в Азии, ЕС, США. Средний заработок администраторов агентств за один «выезд» девушки — от $20 до $50 тыс.

Напомним, ранее в Киеве была разоблачена клиника, занимающаяся бизнесом на суррогатных матерях.