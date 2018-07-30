Лондон, 30 июля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. По данным опросов общественного мнения, около половины подданных Соединенного Королевства хотят повторного проведения референдума о Brexit, сообщает 30 июля Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Исследование, проведенное Sky Data, показало, что 50% жителей Великобритании хотят повторно проголосовать на референдуме по выходу страны из Евросоюза. 40% высказались против подобной мысли.

Напомним, Великобритания в настоящее время находится в стадии разработки соглашения по выходу из ЕС, который должен произойти в марте 2019 года. За данное решение проголосовало большинство подданных королевства.