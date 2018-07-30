Тюмень, 30 июля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В Тюменской области завершена процедура сдачи в избирком документов от претендентов на пост главы региона. «Листы поддержки» от муниципальных депутатов и обязательные справки сдали четыре кандидата, сообщили корреспонденту в пресс-службе областной избирательной комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

От «Единой России» претендентом на кресло главы региона стал врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Он первым сдал документы в избирком ещё 27 июля. В его «листах поддержки» 247 подписей депутатов сельских поселений, городского и районного уровней Тюменской области и автономных округов.

Александр Моор озвучил фамилии кандидатов в члены Совета Федерации на случай своего избрания. Это депутаты Тюменской областной думы Виктор Рейн и Владимир Ульянов, а также заместитель губернатора Павел Тараканов.

Либерал-демократы выдвинули на губернаторский пост заместителя председателя комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Артёма Зайцева. Претендент от ЛДПР сдал положенное 27 июля. В его список кандидатов в сенаторы вошли руководитель фракции ЛДПР в Тюменской областной думе Глеб Трубин, депутата думы ХМАО Евгений Марков и парламентарий Заскобрания ЯНАО Иван Вершинин.

Кандидат от КПРФ, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко успел в тюменский избирком с подписными листами ещё 29 июля. В его список будущих сенаторов вошли руководитель отделения КПРФ в Тюменской области Тамара Казанцева, депутат Тюменской облдумы Юрий Юхневич и депутат думы Наримановского муниципального образования Тюменского района Александр Изотов.

В этот же день с документами и «листами поддержки» пришёл в региональный избирком представитель «Справедливой России», заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Пискайкин. В его список возможных членов Совета Федерации РФ вошли однопартийцы — управляющий директор по развитию бизнеса ПAO «Промсвязьбанк» Владислав Квасов, крупный девелопер Георгий Эргемлидзе, а также бывший депутат Госдумы РФ, ныне пенсионер Николай Павлов.

Что касается пятой кандидатки, выдвинутой «Партией социальной справедливости» Ларисой Шакуровой, то по её признанию информагентству «Новый день», в регистрации ей будет отказано, так как она не собрала до 30 июля необходимого числа подписей в «листе поддержки» от депутатов сельских поселений, городского и районного уровней Тюменской области и автономных округов.

Напомним, сдача документов и подписных листов на регистрацию в кандидаты на пост губернатора Тюменской области заканчивается в 18:00 (16:00 мск) 30 июля 2018 года. И уже можно с уверенностью говорить о том, что женщины среди претендентов на пост главы региона не будет. Далее избирком будет проверять на достоверность подписи муниципальных депутатов и остальные документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, место главы Тюменской области стало вакантным в связи с уходом прежнего губернатора региона Владимира Якушева на пост министра строительства и ЖКХ России. Временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области вскоре был назначен Александр Моор. Были объявлены досрочные выборы, которые назначены на 9 сентября 2018 года. Особенностью выборов губернатора Тюменской области является участие в них жителей автономных округов — ХМАО и ЯНАО.