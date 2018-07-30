Деревня Дворики, Владимирская область, 30 июля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Навязываемый западными странами Украине выбор между Россией и Евросоюзом является неприемлемым, заявил 30 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Иван Шилов ИА REGNUM Кусок. Украина

«Логика — либо Украина с нами, либо она с вами, никуда не исчезла. Она продолжает оставаться до сих пор в умах наших западных коллег», — сказал министр.

Добавим, несмотря на антиконституционный переворот в 2014 году и попытки движения по пути евроинтеграции Киев сохраняет экономические связи с Москвой. Так, по итогам 2017 года Россия увеличила объем экспорта своей продукции на Украину на 40%. Одновременно официальные лица в Киеве продолжают вынашивать планы по возвращению Крыма и сопротивлению так называемой «российской агрессии».

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