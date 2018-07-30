Санкт-Петербург, 30 июля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Треть случаев нападений клещей на территории Санкт-Петербурга приходится на пригородный Пушкинский район и город Павловск. Об этом 30 июля сообщило городское управление Роспотребнадзора.

(сс) JerzyGorecki Клещ

Всего в пределах Санкт-Петербурга в этом сезоне уже пострадали от клещей 1 192 человека, причем 309 человек — в названных выше пригородах, столь любимых петербуржцами и гостями Северной столицы.

Однако укушенные клещами непосредственно в Санкт-Петербурге составляют лишь 11,6% от общего числа атакованных клещами горожан.

С начала сезона в медицинские организации города обратилось 10 309 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1 756 детей. В основном клещи нападали на петербуржцев на территории Ленинградской области и в других регионах.

«Зарегистрировано 22 случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе 3 случая у детей до 17 лет и 178 случаев клещевых боррелиозов, в том числе 34 случая у детей», — уточнили тревожную статистику в надзорном ведомстве.

Там напомнили, что самой эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. В этом сезоне в Санкт-Петербурге привито более 38,9 тыс. человек, в том числе более 9,3 тыс. детей.

Также в петербургском Роспотребнадзоре предупредили, что ожидается второй подъем численности клещей в конце лета — начале осени, и призвали проявлять осторожность, одеваться в закрытую одежду, пользоваться репеллентами при выезде на природу.