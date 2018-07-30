Кемерово, 30 июля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны «Север» в Кемеровской области в очередной раз отменён Федеральной антимонопольной службой России. В конкурсе победила компания «МК-регион эко». Тендер отменён по жалобе ещё одного участника — ООО «Чистый город Кемерово».

Скриншот с сайта kem.shemaothodov.ru

Конкурсная комиссия решила отменить протокол вскрытия конвертов с заявками на право присвоения статуса регионального оператора по обращению с ТКО и право на заключение соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО от 6 июня 2018 года, а также протокол рассмотрения заявок на право присвоения статуса регоператора и право на заключение соглашения об организации деятельности по обращению с отходами от 14 июня 2018 года и протокол о результатах конкурса от 19 июня 2018 года.

«Вернуть заявки на участие в конкурсе, денежные средства, поступившие в обеспечение заявок на участие в конкурсе. Внести изменения в документацию для проведения конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны «Север» Кемеровской области в соответствии с выводами, изложенными в решении комиссии ФАС России от 12 июля 2018 года, продолжить проведение конкурса в соответствии с требованиями правил проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Установить новые дату и время приема заявок на участие в конкурсе; установить новые дату и время проведения конкурса», — говорится в предписании департаменту жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

Как пишет «Коммерсантъ», департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса нарушил правила проведения конкурсного отбора при утверждении конкурсной документации: в ней нет сведений о допустимой величине стоимости услуги оператора на десятилетний срок действия соглашения и приводится неверная ставка дисконтирования.

«Минимальная норма доходности инвесткапитала для расчёта тарифов по обращению с ТКО установлена в первом году долгосрочного периода регулирования в размере 5,11%, во втором — 10,21%, в третьем — 13,21%. Однако при расчёте стоимости услуги оператора на 2017−2026 годы применяется ставка дисконтирования в размере 9,95%. Максимальное стоимость услуг регоператора составляет 24,36 млн руб. Кроме того, в документации не указаны расположенные в зоне деятельности оператора земельные участки и объем мусора, складированный на их территории», — отмечает издание.

Отметим, что согласно территориальной схеме, в Кузбассе формируется новая система обращения с ТКО, которая включает в себя размещение на территории области двух зон деятельности: «Юг» и «Север».

В зону «Север» входят город Кемерово, семь городских округов и 16 муниципальных районов. ФАС РФ перезапускала конкурс по выбору регионального оператора на территории этой зоны три раза: в феврале — по жалобе ООО «Экотехнологии-42»; в марте в конкурсе победило ООО «МК-регион эко», но ООО «Чистый город Кемерово» подало жалобу на действия организатора конкурса; в июне победителем вновь стала компания «МК-регион эко».

Регоператором зоны «Юг» с октября 2017 года является ООО «Экологические технологии», которое с 1 июля приступило к работе.

Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором «МК-регион эко» является Роман Черемнов, учредителем — Максим Буримов. Уставной капитал — 20 тыс. рублей.

Директором ООО «Чистый город Кемерово», с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, значится Олег Ратаев, учредителями — Олег Ратаев и Станислав Русляков.

В 2016 году на территории региона образовалось 886 тыс. тонн коммунальных отходов, на период с 2016 по 2030 год прогнозируется объём в 908 тыс. тонн, из них 519 тыс. тонн на «Севере» и 389 тыс. тонн на «Юге». Единый тариф регионального оператора в Кузбассе в 2016 году — 3 199 рублей/тонна, а в 2016—2030 гг. — 5 227 рублей/тонна.