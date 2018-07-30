Красноярск, 30 июля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. В посёлке Анастасино Манского района Красноярского края умер годовалый ребёнок, предположительно — от ротавирусной инфекции. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 июля, в Главном следственном управлении СКР по краю, обстоятельства смерти ребёнка устанавливают следователи.

Альберт Анкер. Детские похороны. 1863

Сообщение об инциденте поступило в следственные органы 28 июля. По предварительным данным, ребёнку стало плохо 25 июля, он перестал есть. Мать решила лечить его дома и за медпомощью не обращалась. 28 июля его состояние резко ухудшилось, родители вызвали скорую помощь, однако ребёнок скончался до приезда медиков.

Как уточнили в ведомстве, семеро детей (от года до пяти лет), контактировавших с больным ребёнком, госпитализированы с подозрением на инфекцию.

Напомним, в краевом управлении Роспотребнадзора 30 июля уведомили о регистрации очага острой кишечной инфекции среди детей в посёлке Анастасино.

В ведомстве ИА REGNUM сообщили, что проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.