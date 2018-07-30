Севастополь, 30 июля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. В детском саду №90 Севастополя несколько детей заболели вирусным менингитом. Об этом 30 июля сообщили представители общественной организации «Севастопольские мамы».

Игрушки в песочнице

«Из-за отсутствующих скамеек на детской площадке заведующая предлагала детям на прогулке «посидеть на подстилочках». Дети сидели на них до тех пор, пока родители сами не сколотили скамейки. Но сидение на земле обернулось трагедией. В этой самой группе несколько детей заболели вирусным менингитом — два мальчика и три девочки», — сообщила лидер организации Елена Голубева.

По её словам, вероятным переносчиком этой болезни могут быть клещи, от укуса которого вирус мог передаться ребенку.

«Словами не описать тот ужас, боль, слёзы… с чем пришлось столкнуться моей крошке. Три пункции, температура — 40, уколы, капельницы. Итог — лежачий режим даже после выписки, полугодовой запрет на развлекательные мероприятия, диспансерный учёт у невропатолога», — пишет о состоянии одного заболевшего ребёнка её мать.

Закроют ли сад на карантин, пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне представители севастопольской общественности обратились к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой повлиять на тяжёлое положение детской медицины города, поскольку из-за нехватки квалифицированных врачей растёт детская смертность. По данным Крымстата, в 2017 году на полуострове не дожили до года 99 детей.

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