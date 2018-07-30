Москва, 30 июля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил с днем рождения тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову, занимающую пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики. Текст поздравительной телеграммы обнародован в понедельник, 30 июля, на официальном сайте правительства страны.

Kremlin.ru Ирина Винер-Усманова

По словам Медведева, Ирина Винер-Усманова, «сделавшая» данный вид спорта одним из самых «красивых и популярных», совершила «настоящую революцию в художественной гимнастике».

Премьер-министр РФ отметил, что благодаря ей на «спортивном небосклоне зажглось множество ярчайших звёзд».

Как передавало ИА REGNUM, тренер и педагог Ирина Винер-Усманова вновь была избрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) 28 ноября 2016 г.

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