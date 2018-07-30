Ярославль, 30 июля, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Мэр Ярославля намерен отстаивать информационные доски у подъездов, которые без соответствующего разрешения разместил один из предпринимателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Демонтаж информационных досок

Напомним, некий расторопный ярославский индивидуальный предприниматель разместил около дверей подъездов домов Дзержинского района более 450 информационных досок. Разрешения на установку этих досок в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области ему не давали. Один из ярославцев написал заявление в УФАС, тот возбудил дело в отношении ДИЗО и индивидуального предпринимателя.

Ситуация получила продолжение на общегородском совещании у мэра Ярославля.

Представитель Дзержинского управдома обратился к Владимиру Слепцову за советом: что же делать в такой ситуации?

«Места размещения и размеры досок установлены нормативными документами мэрии. Сейчас мы получили от ДИЗО предписания по ряду адресов эти доски убрать, поскольку ФАС возбудила по жалобе жителя дело о том, что они являются рекламными конструкциями», — сказал он.

Мэр Ярославля грудью встал на защиту досок и, видимо, малого бизнеса:

«Мы разберемся сейчас. Вот это называется бюрократический подход. Смотрите, принцип какой был: мы говорим, что сегодня двери в подъезде все заклеены. Причина понятна — а куда клеить-то? И люди наклеивают, и будут бесконечно клеить до тех пор, пока не появится альтернатива. Мы сегодня говорим: управляющие компании, будьте добры, повесьте у дверей доски для объявлений, куда смогут люди вешать это все дело — начиная от объявлений «продаю-куплю», в том числе рекламу любую, только не на двери. Решили, вешаем доски, управляющие компании зачищают сейчас двери, красят их, все по-нормальному, и какой-то дядечка решил написать жалобу — нарушение там, еще что-то…Может быть, де-юре и есть нарушение каких-то статей, ко всему можно придраться. Но вопрос — давайте сегодня уберем эти доски, и опять будет все, извините, загажено. Как нам решить этот вопрос, объясните тогда? В связи с этим я прошу собрать совещание с приглашением ФАС и всех, кто нужен для этого. Давайте искать пути решения. Может, есть другой рецепт без досок, или мы ставим у каждой двери по полицейскому — не вопрос, если так решается, давайте ставить», — сказал Владимир Слепцов.

При этом он умолчал (а может быть, просто был не в курсе), что пользоваться имеющимися досками большинство жителей Дзержинского района все равно не могут, так как попросту не имеют доступа к застекленным конструкциям. Поэтому объявления «куплю-продам», «сдам», извещения об отключениях воды и прочее все равно клеят на стены рядом с подъездом или на те же самые двери. Но мэр Ярославля опять обрушился на жителей и предупредил их — мол, платить за чистку дверей будете из своего кармана.

«По большому счету что я сейчас по закону должен сделать? По закону отвечает у нас собственник. Поэтому я сегодня обращаюсь к собственникам — товарищи, дверь чтобы была зачищена. Не будет — я обращаюсь в адмтехнадзор и вас оштрафуют. Это может быть сделано только в отношении ТСЖ, которые мы можем привлечь, а что касается собственников многоквартирных домов, заключивших договора с управляющими компаниями, — тоже есть решение. Это в отношении управдомов будет протокол. Поэтому вы, управляющие компании, сегодня говорите жителям: товарищи, мы готовы хоть каждый день платить, но за ваш счет из графы текущий ремонт. Или мы ищем альтернативу вместе, по-другому-то никак».

Как уже упоминало ИА REGNUM, УФАС будет разбираться с этой ситуацией с особой тщательностью, поскольку департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области не только отчитался, что доски демонтировал, но и даже предоставлял фотодоказательства этого.