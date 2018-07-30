Пермь, 30 июля, 2018, 12:43 — ИА Регнум. В Пермском крае День знаний, 1 сентября, может пройти без букетов цветов для учителей или при минимальном количестве цветов. Родители выступили инициаторами благотворительной акции — деньги, на которые планируют купить цветы учителям, потратить на благотворительность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде «Дедморозим».

Нина Ватолина. Добро пожаловать! 1956

Инициатива уже нашла поддержку. Ряд школ заявил, что готовы стать участниками акции «Цветы жизни». Деньги, которые традиционно тратятся на букеты, в 2018 году пойдут на претворение в жизнь чудес для тяжелобольных детей.

Родительское сообщество отмечает, что ежегодно в день знаний на букеты учителям тратится огромная сумма денег, а цветы после праздника засыхают. Акция не подразумевает полного отказа от цветов педагогам. Можно купить от класса один красивый букет, а остальные деньги пустить на помощь детям, которые в ней нуждаются.

«В регионе 1 сентября в школы придёт более 36 тыс. первоклассников. Если хотя бы половина из них принесёт букеты за 500 рублей, то на цветы ко Дню знаний в нашем регионе будет потрачено более 9 млн рублей», — отметили в фонде.

В «Дедморозим» подсчитали — если хотя бы половина первоклассников откажется от букетов в пользу помощи детям, то можно спасти в реанимации 10 сверстников, дышащих с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких, или обеспечить уходом более 500 сирот в больницах, или сохранить более 100 новорождённых в семьях, либо совершить ещё какие-то чудеса.

Добавим, что инициатива была проявлена и в 2017 году, её подхватили шесть общеобразовательных учреждений Перми. В благотворительный фонд поступило 130 тыс. рублей, которые помогли нескольким тяжелобольным детям. Инициаторы надеются, что к акции присоединится весь Пермский край и она станет более масштабной.