Киев, 30 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Посольство Украины в Чехии выразило протест против посещения двумя депутатами от Европарламента из Чехии российского Крыма, сообщает 30 июля УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост из космоса

Согласно сообщению, в посольстве считают, что большая часть чешских депутатов поддерживает позицию Украины по Крыму, однако есть среди них политики «с пониженным порогом политической гигиены», кто посещает российский Крым без согласования с Украиной. Также в посольстве угрожали депутатам санкциями.

Напомним, ранее ОБСЕ заявила, что планирует приехать в российский Крым для «оценки ситуации с нарушением прав человека» на полуострове. В ОБСЕ подчеркивают, что приедут в российский Крым только после того, как на это даст согласие Украина.