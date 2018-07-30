Москва, 30 июля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Крылатые ракеты линейки «Калибр-НК» поставлялись на экспорт и ранее, у экспортной модификации дальность полета была ограничена до 300 км, напоминает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

DPM1971 Малый ракетный корабль «Каракурт» ВМФ России

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия предложит для поставок за рубеж многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли проекта 22 800, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр». Корветы, по его словам, получились очень удачными, и цена у них приемлемая.

Читайте также: Малые корабли с ракетами «Калибр» Россия готова поставлять на экспорт

Крылатые ракеты линейки «Калибр-НК» поставлялись на экспорт и ранее — ими обладают Индия, Вьетнам, Китай и Алжир. Большая часть современных российских надводных кораблей и подлодок оснащаются именно этим ракетным комплексом.

В экспортной модификации дальность полёта ракет ограничена до 300 км, при этом применяются ракеты разных типов — для уничтожения кораблей и для ударов по наземным целям.

Что касается сегодняшнего заявления, то здесь речь скорее именно об экспорте малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт». Эти небольшие корабли несут по восемь ракет типа «Калибр», большая серия «Каракуртов» заложена на российских верфях.

Ранее по теме: Минобороны РФ заключит контракт на строительство малых ракетных кораблей