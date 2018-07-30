Санкт-Петербург, 30 июля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов получил из рук губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом», передает корреспондент ИА REGNUM. Награду вручили в начале заседания правительства города в понедельник, 30 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Генерал-полковник Андрей Картаполов

Полтавченко отметил, что Картаполов много сделал для военно-патриотического воспитания молодежи Северной столицы, а также для экономического развития Кронштадта, и он сожалеет, что тот переезжает в Москву.

«Андрея Валерьевича президент назначил заместителем министра обороны Российской Федерации. К сожалению, он покидает наш город, но остается его большим другом и соратником», — сказал Полтавченко.

Градоначальник надеется, что с переездом в Москву Картаполов не забудет Петербург. «И будете часто у нас бывать», — добавил Полтавченко, обращаясь к генералу.

Картаполова также наградили почетным нагрудным знаком «За заслуги перед Кронштадтом» за значительный вклад в сохранение культурного наследия этого города.

«Радостно и грустно одновременно. Смешанные, сложные чувства, но не могу не поблагодарить лично вас, Георгий Сергеевич, всех присутствующих, и всех ленинградцев-петербуржцев», — сказал в ответном слове Андрей Картаполов.

Напомним, что генерал-полковник Картаполов руководил ЗВО с ноября 2015 года. Находясь в этой должности, он несколько месяцев одновременно возглавлял операцию российских Вооруженных сил в Сирии.

Картаполов, как ожидается, станет одиннадцатым по счету заместителем министра обороны, будет курировать работу Главного управления по работе с личным составом.