Рим, 30 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Министр по делам семьи правительства Италии Лоренцо Фонтана полагает, что для стимулирования рождаемости следует вводить налоговые льготы для семей с детьми, сообщает La Repubblica в понедельник, 30 июля.

Валентин Серов. Дети. 1899

Сейчас налоговая система устроена так, что рождение каждого нового ребенка становится дополнительным «грузом» для семьи, ситуация должна быть прямо противоположной, уверен Фонтана.

Министр также заявил, что экономические меры поддержки помогут сократить и число абортов: сейчас, по его словам, одной из самых распространенных причин абортов является неуверенность матерей в своем будущем благосостоянии.