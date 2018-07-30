Ярославль, 30 июля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Количество кандидатов, участвующих в выборах в Ярославскую областную думу, уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичной кампанией 2013 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В областную думу 6-го созыва в 2013 году избиралось 1116 кандидатов, из них 835 — по партийным списком и 281 — по одномандатным округам. В 2018 году в кампании участвует лишь 528 кандидатов, из них 366 — по партспискам и 162 одномандатника. При этом в большинстве случаев одномандатники являются также и участниками выборов по партспискам.

Кандидатов будет еще меньше — по иску политических конкурентов суд снял с выборов список партии «Яблоко». Однако решение суда пока не вступило в законную силу, и «яблочники» продолжают значится в списке кандидатов. Выборы в региональное заксобрание пройдут 9 сентября 2018 года.