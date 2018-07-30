Москва, 30 июля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В Совфеде назвали маразмом заявление депутата сейма Александра Кирштейнса о дроблении России на несколько частей, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Последняя стадия маразма. Напротив, депутат сейма Латвии, если его заботит судьба своей страны, должен разбить собственный лоб в молитвах, чтобы то, к чему он призывает, никогда не произошло», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Он уверен, что «распад России будет иметь для нашего континента и расположенных на нем стран, включая, разумеется, и маленькую Латвию, катастрофические последствия во всех смыслах — политическом, экономическом, любом другом».

Кроме того, сенатор указал на проблему с ядерным оружием, которое в этом случае может остаться без хозяина.

Клинцевич полагает, что «долговременный, правильно понятый интерес европейских держав и, прежде всего, наших соседей — и этот интерес обязательно возьмет верх — состоит в том, чтобы Россия всегда являла собой сильное своим единством сообщество народов — такая Россия — гарант безопасности Европы и мира в целом».