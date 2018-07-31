Токио, 31 июля, 2018, 04:11 — ИА Регнум. С началом нападения гитлеровцев на СССР в июне 1941 года активизировались требования фашистской Германии к милитаристской Японии присоединиться к нападению. Как разворачивались события дальше, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японская армия

Заверения Японии о верности Антикомминтерновскому пакту с Германией и готовности напасть на СССР при наступлении благоприятных условий не удовлетворяли Берлин. Германская дипломатия в лице посла Ойгена Отта оказывала давление на японское правительство, прозвучала и главная угроза — лишить Японию каких либо выгодоприобретений, полагающихся ей как союзнику «после успешного окончания кампании». Тем не менее японская сторона продолжала ждать «благоприятных условий», что на деле означало наличие видимого разгрома советских вооруженных сил фашистскими войсками.

Но и ожидание милитаристской Японии приносило немало беспокойства СССР, ведь японская сторона употребила много усилий на шантаж и давление на Москву, готовя почву для оправдания военной агрессии против Советского Союза, которая вот-вот должна была начаться. Помня разгром на Халхин-Голе, японские милитаристы предпочитали продолжать добиваться своих целей дипломатическим давлением, считая, что СССР может под страхом вторжения на Дальний Восток пойти на крупные уступки. Тем временем подготовка к японскому нападению шла полным ходом, и на 29 августа 1941 года японским генштабом было назначено начало военной операции.

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