Рим, 30 июля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Мигранты фактически являются «новыми рабами», а тот факт, что 40 миллионов человек во всем мире являются рабами в самом прямом смысле этого слова — величайший позор человечества, сказал в понедельник, 30 июля, президент Италии Серджо Маттарелла, передает Corriere della Sera.

Франсуа-Огюст Байард. Скупка рабов на африканском побережье и их отправка на невольничий корабль. XIX в

Заявление Маттареллы приурочено ко всемирному дню борьбы с торговлей людьми. В число 40 миллионов человек, о которых сказал итальянский президент, входит 25 миллионов выполняющих работу против собственного желания, и еще 15 миллионов женщин, в принудительном порядке выданных замуж.

Что касается мигрантов, то, по словам формального главы государства, миграционный кризис является благодатной почвой для фактического рабства этих людей. «Их трагедия — дочь войны, бедности и нестабильности», — сказал Маттарелла: эта трагедия заставляет мигрантов унижать свое человеческое достоинство в самых разных формах — от торговли органами до участия в организованной преступности.

Ни одна страна в мире не застрахована от подобных явлений, а единственный способ исправить ситуацию — совместная работа силами всего международного сообщества, уверен Маттарелла.

Формальный глава итальянского государства выступает оппонентом собственного правительства по вопросу о нелегальной миграции. Обе стороны полагают, что мигранты заслуживают помощи, вопрос в том, должна ли эта помощь оказываться на территории Европы (как полагает Маттарелла) или же, как считают в правительстве, мигрантам надо помогать «у них дома» и не потворствовать «организованному трафику», унижающему достоинство самих мигрантов.