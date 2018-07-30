Оренбург, 30 июля, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Говорить о повышении пенсионного возраста сложно, потому что правительство РФ молчит, депутаты Госдумы, которые уже проголосовали в первом чтении, молчат и не отвечают на предложения, посланные из Оренбургской области. У народа есть достаточно много вопросов по этому законопроекту. При встречах с населением особенно обижаются женщины, заявила корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Оренбургской области Александра Иванова.

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«В советское время разница в пенсионном возрасте между мужчинами и женщинами была пять лет, в новом законопроекте рассматривается только два года. Женщины объективно ставят вопрос: нужно демографическую политику выполнять — детей рожать и воспитывать. Президент РФ обещал рассмотреть ряд вопросов. Думаю, что в законопроект будут включены поправки. Этот документ будет приниматься однозначно, это обосновано экономически, а поправки, которые, как надеются многие, будут приняты, снимут напряженность, существующую на данный момент в обществе», — отметила эксперт.

По ее словам, часть населения Оренбургской области поддерживает увеличение пенсионного возраста. Но такая категория населения, как женщины, отрицательно относятся к такой инициативе правительства РФ, говоря о том, что на них лежит большая нагрузка.

«С одной стороны, у государства нет другого выхода. Продолжительность жизни увеличивается, надо решать более серьезные проблемы, Пенсионный фонд РФ (ПРФ) не перерабатывает создающиеся проблемы. С другой стороны, нужно плавно сделать переход к повышению пенсионного возраста, потому что население оказалось не готово воспринять эту информацию. Но законопроект принимать нужно однозначно», — высказала свое мнение Иванова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»