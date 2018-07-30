Киев, 30 июля, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Генеральной прокуроры Украины и главы ведомства Юрия Луценко подал в Печерский районный суд Киева бывший украинский президент Виктор Янукович. Об этом говорится в реестре дел на портале «Судебная власть Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

Напомним, украинские власти обвиняют Януковича в государственной измене и других преступлениях против Украины. Ранее Луценко обвинил бывшего президента в том, что он якобы, «находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и призвал его «ввести на Украину оккупационные войска».

Янукович отверг эти обвинения, а с российской стороны подтвердили, что письма подобного содержания в адрес Москвы не поступало. Заседание по иску Януковича назначено на 10:00 (совпадает с мск) 13 сентября 2018 года.

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