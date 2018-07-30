Брянск, 30 июля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. В Брянске в 2018 году на снос расселенных аварийных домов выделили 11,5 млн рублей. Как сообщила пресс-служба городской администрации, эти деньги позволят снести 40 бараков. По сравнению с 2017 годом это количество увеличилось на 60%.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ветхий дом

«На данный момент 11 бараков уже снесены, ещё 11 находятся в процессе демонтажа, в отношении 12 ведётся процедура торгов по выбору подрядчика, остальные объекты готовятся к торгам», — сообщили в пресс-службе.

В администрации также напомнили, что с 2013 по 2017 годы на переселение людей из аварийного жилья в городе было потрачено более 967 млн рублей. Из городского бюджета было выделено примерно 327 млн. В программу вошло 792 жилых помещения, которые были признаны аварийными до 2012 года. Переселено было 1888 человек.

Как отмечает ИА REGNUM, ранее в Брянске были большие проблемы со сносом расселенных домов. Так, еще в 2015 году Фонд содействия реформированию ЖКХ отмечал низкую эффективность этой работы. Тогда в городе было примерно 200 бараков, в которых люди уже не жили. В администрации оправдывались недостаточным финансированием.