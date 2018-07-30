Орел, 30 июля, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В правительстве Орловской области признали проблему с очередями в МФЦ, подчеркнув, что она связана исключительно с техническими сложностями при переводе оформления заявлений на предоставление услуг Росреестра на новую версию программного обеспечения. Ситуацию ИА REGNUM прокомментировал член правительства Орловской области — руководитель департамента информационных технологий Орловской области Юрий Урсу.

Пресс-служба Орловского штаба ОНФ Вот таким увидели активисты ОНФ начало рабочего дня у одного из офисов МФЦ в Орле

«Проблемы с очередями в отделе МФЦ по городу Орлу и Орловскому району действительно наблюдаются, начиная с прошлой недели, конкретно по услугам Росреестра. Связано это с тем, что оформление заявлений по услугам Росреестра операторы осуществляют не в нашей автоматизированной информационной системе «МФЦ», а в программном комплексе приема-выдачи документов (ПК ПВД), который разрабатывает и предоставляет сам Росреестр. На прошлой неделе мы перешли с версии ПК ПВД 2.0 на версию ПК ПВД 3.0, так как нормативные требования нас к этому обязывают. Программный продукт к «боевой» эксплуатации не готов, происходит много сбоев и зависаний по независящим от БУ ОО «МФЦ» причинам», — заявил представитель правительства региона.

Он подчеркнул, что работа над решением проблемы ведется в «постоянном режиме».

«Разработчики программного продукта находятся в Москве и оперативность реакции, к сожалению, оставляет желать лучшего. Аналогичная ситуация происходила и происходит при внедрении ПК ПВД 3.0 и в других регионах, мы поддерживаем контакт с коллегами и совместно ищем решения», — рассказал Урсу.

Представитель областного правительства, между тем, выразил удивление позицией регионального штаба ОНФ, который и сообщил о проблеме: по мнению Юрия Урсу, гораздо эффективнее было бы не заявлять в прокуратуру, а «помочь, чтобы в набат били не только мы со своей стороны, но и они по своей линии».

Юрий Урсу также заявил, что ОНФ «искусственно» завысили масштабы проблемы.

«Активисты умышленно фотографировали именно тот момент, когда люди собрались у входа ждать открытия МФЦ и все вместе одномоментно вошли на первый этаж к ресепшену, что, естественно, привело к кратковременному возникновению живой очереди. Проблема с очередями по услугам Росреестра у нас есть, но совсем не таких масштабов, как её искусственно изобразили активисты ОНФ».

«Тем не менее, я приношу извинения жителям за те неудобства, которые сейчас действительно есть в МФЦ по услугам Росреестра. Департамент информационных технологий Орловской области и БУ ОО «МФЦ» совместно с Управлением Росреестра по Орловской области прикладывают все усилия для скорейшего разрешения проблемы», — заявил Юрий Урсу, подчеркнув, что по остальным госуслугам работа МФЦ ведется «в штатном режиме».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональный штаб ОНФ сообщил о неудовлетворительной работе одного из орловских офисов МФЦ. По данным «фронтовиков», многие клиенты центра не могут решить свой вопрос по нескольку дней. Длинные очереди у офиса общественники отмечали с раннего утра — люди приходили уже к 07:00, то есть за два часа до открытия. Получение талона, чтобы попасть к специалисту, занимает, как сообщили в ОНФ, еще час. При этом, по свидетельству активистов, в офисе с начала рабочего дня открывается лишь часть «окон». ОНФ попросило разобраться в ситуации прокуратуру.