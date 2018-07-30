Москва, 30 июля, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Регионы России получат полномочия по надзору за техническим состоянием аттракционов. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 30 июля на официальном портале правовой информации.

(сс) Daria Kopylova Аттракционы

Новый закон вступит в действие по истечении полугода после дня его официального опубликования, его текст уточняет полномочия региональных властей России в сфере надзора в области эксплуатации аттракционов, а также в сфере государственной регистрации данного вида техники.

Напомним, проект закона был внесен в Госдуму РФ депутатами самарской областной думы в июне 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года Следственный комитет России обратился в органы Гостехнадзора и к властям региона с предложением решить проблему с контролем за предпринимателями, выставляющими в регионе различные аттракционы — поскольку на Камчатке нет технического регламента, который должны были бы соблюдать владельцы данных развлекательных механизмов.

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