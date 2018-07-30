Москва, 30 июля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. О необходимости запретить в России не только левые партии, но и левую идеологию заявил 29 июля в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отрицая намерения его партии сливаться со «Справедливой Россией».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Я бы запретил не только левые партии, но и левую идеологию, хотя бы лет на десять, чтобы страна отдохнула от этих красных флагов, от этих призывов к революции! Вы видели этих, с косой уже стояли они? С косой стоят уже, угрожают, гражданская война уже идет», — заявил Жириновский, вероятно, имея в виду один из недавних митингов КПРФ в Липецке против пенсионной реформы, где на площадь вышел человек в костюме смерти с косой, которая, по задумке авторов перфоманса, будет забирать тех, кто не доживет до пенсии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июля Сергей Миронов на итоговой встрече с журналистами анонсировал изменения внутри «Справедливой России». Позиция прозвучала как реакция на заявление Владимира Жириновского, который заявил, что видит в России двухпартийную систему, где «Единая Россия» будет противостоять объединенной оппозиции из ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».