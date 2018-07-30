Исламабад, 30 июля, 2018, 11:03 — ИА Регнум. 30 июля в Пакистане в случае благоприятных погодных условий начнется операция по спасению российского альпиниста Александра Гукова, который заблокирован на склоне горы Латок-I. Об этом сообщают «Вести.Ru».

(сс) Simon Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал

По предаварительным данным, мужчину, находящегося в «снежном плену» уже более пяти суток, могут эвакуировать при помощи вертолета.

Отметим, что второй российский альпинист Сергей Глазунов погиб на склоне горы Латок-I несколько дней назад.

Читайте также: Два альпиниста пропали при восхождении на «Гору-убийцу» в Пакистане