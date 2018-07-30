Кировск, Ленинградская область, 30 июля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Трехлетняя девочка, жительница Санкт-Петербурга, погибла от поражения электрическим током на даче в Кировском районе Ленинградской области. Проводится доследственная проверка.

(сс) Susana Coutinho Девочка

Как установлено, в минувшие выходные девочка вместе с родственниками находилась на дачном участке в СНТ «Ласточка». Там имеется в бассейн, воду в который качал электронасос.

В воскресенье, 29 июля, взрослые недоглядели за ребенком, и девочка прикоснулась к насосу, в результате чего получила удар электрическим током.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования тела и доследственной проверки», — сообщили 30 июля в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

По данным СМИ, с места ЧП изъяли насос, провода и удлинитель.