Москва, 30 июля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Опора на историю — это всегда источник силы любого государства, и опираться надо на патриотические свершения, а не преступления коллаборационистов, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (Операция глупости). 1475-1480

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин подверг критике новый российский закон о Дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. В своем Twitter он написал, что Россия якобы «демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран».

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Чем прекрасна история? Тем, что с ней по фактам не поспоришь. По интерпретациям — да, можно и поспорить, а по фактам — нет: в 1783 году Крым вместе с Таманью и Кубанью стал частью Российской империи.

То, что украинский Павел Климкин (язык не поворачивается назвать его министром иностранных дел) такой историей недоволен, понятно: это его политическая обязанность. Но пытаться поставить в один ряд рассуждений великие деяния императрицы Екатерины и некие современные «декларации ряда цивилизованных стран» — это просто глупо. Где одно и где другое?

Опора на историю — это всегда источник силы любого государства. Просто опираться в ней надо на патриотические свершения, а не на преступления коллаборационистов.

Климкин, как и весь незаконный киевский режим, которому он служит, этого не понимает и никогда не поймёт. А если поймёт, то не признается.

Остаётся ещё раз посочувствовать Сергею Викторовичу Лаврову.

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