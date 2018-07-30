Симферополь, 30 июля, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Депутаты крымского парламента избрали на должность вице-спикера Эдипа Гафарова, который занимал с 2014 года пост главы парламентского комитета по межнациональным отношениям. Соответствующее решение принято 30 июля на внеочередном заседании Госсовета РК.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Кандидатуру Эдипа Гафарова поддержали 54 из 56 присутствующих депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года в разговоре с журналистами Ремзи Ильясов отметил, что вопрос предоставления квот крымским татарам в органах власти Крыма, как это было в украинские годы, вновь нуждается в обсуждении. 23 июля он подал заявление об отставке по собственному желанию.