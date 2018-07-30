Мадрид, 30 июля, 2018, 10:16 — ИА Регнум. В Испании с территории муниципалитета Манильва в связи с лесными пожарами были эвакуированы порядка 400 человек. Об этом сообщили 30 июля экстренные службы региона.

(сс) skeeze Борьба с лесным пожаром

Отмечается, что меры были предприняты для обеспечения безопасности местного населения. Также в связи с бушующим пожаром в муниципалитете была перекрыта одна из автотрасс.

Кроме того, пожарные службы только за ночь с 29 на 30 июля приняли около 150 звонков от людей, опасающихся за свою жизнь в связи с продвижением пламени.

Как сообщало ИА REGNUM, на 29 июля число погибших в результате лесных пожаров в Греции превысило 90 человек, судьба еще 25 человек остаётся неизвестной.

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