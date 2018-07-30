Салехард, 30 июля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Самая большая стоимость аренды жилья в Уральском федеральном округе зафиксирована на Ямале. По ценам Салехард обгоняет Санкт-Петербург, но ему пока далеко в данном аспекте до Москвы. Стоимость аренды однокомнатных квартир в различных городах России сравнили аналитики платформы для подбора недвижимости Domofond.ru. Указаны цены за первое полугодие 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Так, съём «однушки» в Салехарде обойдётся в среднем в 22,4 тыс. рублей в месяц. Далее по нисходящей идёт Ханты-Мансийск, где за аренду однокомнатной квартиры в среднем придётся отдать 19 тыс. рублей. Вопреки расхожему мнению о дороговизне жилья в Екатеринбурге как экономическом и образовательном центре Урала здесь на съём «однушки» в среднем за месяц требуется 15 тыс. рублей. В Тюмени чуть дешевле — 13,7 тыс. рублей. В Челябинске — 10,3 тыс. рублей. Дешевле всего снимать однокомнатную квартиру в Кургане, где в среднем за аренду однокомнатной квартиры запрашивают 8,3 тыс. рублей.

Отмечается, что по стране самым дорогим арендным жильём может похвастаться Москва, где за съём «однушки» в среднем придётся отдать 34 тыс. рублей. На втором месте — Салехард. На третьем — Санкт-Петербург со средним ценником 21,5 тыс. рублей за аренду однокомнатной квартиры в месяц.