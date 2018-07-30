Рим, 30 июля, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини на своей странице в Twitter использовал фразу Бенито Муссолини, чем вызвал острую критику со стороны своих оппонентов из Демократической партии, сообщает Il Tempo в понедельник, 30 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Марш на Рим

Ранее Сальвини прокомментировал очередные обвинения в своей адрес фразой «Много врагов — много чести». Это выражение приписывают не только Муссолини, но также и Юлию Цезарю.

Демократов эта фраза «вывела из себя», отмечает издание. Целый ряд представителей партии заявили, что Сальвини должен принести публичные извинения за свои «антидемократические» слова, а также дать объяснения в парламенте страны.

Оппоненты вице-премьера также полагают, что он не случайно использовал это выражение именно 29 июля, в 135-ю годовщину со дня рождения Муссолини: таким образом Сальвини якобы поблагодарил крайне правых за поддержку.

Сторонники вице-премьера в свою очередь отмечают, что в процитированной фразе нет ничего «фашистского», да и не демократам обвинять Сальвини: ведь это именно они заявляют, что он «не христианин» потому, что борется с нелегальной миграцией, и что он «расист» потому, что намерен распространить на цыган те же административные правила, что действуют в отношении всех остальных.

Демократы по-прежнему «борются» с Бенито Муссолини, только теперь он выступает в облике вице-премьера Сальвини, иронически резюмирует Il Tempo.