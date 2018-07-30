Рига, 30 июля, 2018, 10:05 — ИА Регнум. В Европе «установится мир на многие годы» тогда, когда Россия распадется на малые страны. Об этом написал депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс в своём Twitter-аккаунте.

Русофобская карта Европы. 1877

«Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся», — считает Кирштейнс.

По мнению политика, распад РФ на «несколько частей» установит мир в Европе «на многие годы».

Так, Кирштейнс на странице в соцсети прокомментировал вариант гимна СССР, предложенный Владимиром Войновичем (критик Советского Союза).

Напомним, 9 декабря 2017 г. замминистра Украины по делам беженцев Георгий Тука в чате на сайте издания «Главред» сообщил, что РФ будет оставаться «врагом» независимой Украины, поэтому задача Киева — «стремиться раздробить Россию на части».

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