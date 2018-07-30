Москва, 30 июля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Студенты гражданских вузов, которые проходят военное обучение, в случае отчисления сразу же будут направляться в ряды Вооружённых Сил по призыву. Второго шанса получить военное образование у них не будет. Такие правила содержатся в новом, более жёстком порядке обучения студентов в военных учебных центрах, которое разработало Минобороны РФ. Уточняется, что речь идёт о будущих сержантах и старшинах, солдатах и матросах запаса, которых после реформы военных кафедр будут готовить в специальных учебных центрах.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

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К обучению будут допускаться студенты, прошедшие конкурсный отбор. Основанием для отчисления из вуза, согласно новым правилам, могут стать не только неуспеваемость, но и нарушение правил и устава учебного центра, несоответствие требованиям к военной специальности, пишут «Известия». Ещё одно основание — препятствия для допуска к государственной тайне. Это, в частности, наличие второго гражданства, родственники, проживающие за границей, недвижимость за границей и даже работа в иностранных компаниях.

Эксперты полагают, что более строгие требования заставят студентов серьезнее относиться к учёбе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, согласно которому военная подготовка в вузах будет проходить не на военных кафедрах, а в военных учебных центрах. Напомним, в 2015—2017 гг. были созданы военные кафедры при 19 гражданских вузах, в том числе в 2016 году открыты пять военных кафедр, в 2017 году — при 12 вузах. В результате сейчас учебные военные центры и военные кафедры функционируют при 87 гражданских вузах.