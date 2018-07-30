Ярославль, 30 июля, 2018, 09:57 — ИА Регнум. В Ярославле недавно открытая площадка для выгула собак на улице Кавказской подверглась нападению воров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Катерины Кораблевой Вместо столбиков теперь — ямки

Как сообщают собаковладельцы, ЧП произошло в выходные дни. Были украдены 17 металлических столбов ограждения, причем одного из воров — молодого человека — спугнули прямо в процессе кражи.

На место были вызваны сотрудники полиции, написано заявление. Причем это уже не первое нападение вандалов на площадку. Расположена она в 80 метрах от жилых домов и соответствует всем санитарным требованиям. Земля под площадкой муниципальная. Остальное люди сделали сами. Роль районной администрации заключалась в координации их деятельности и организационной помощи. Одна фирма подарила столбы и сетку для ограждения. Организации, строящие вокруг жилые дома, прислали специалистов для монтажа ограждения. Собаководы провели грандиозную уборку. Дрессировочные снаряды они тоже сделают сами.

«Я в курсе произошедшей кражи, все отремонтируем на этой неделе. Столбы и сетка у нас еще остались, все вернем в рабочее состояние», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

Как сохранить площадку от воров в дальнейшем — непонятно. Собаковладельцы отмечают, что столбы были приварены между собой и сеткой металлическим прутом, но его оторвали. Бетонированные столбики просто срезают.