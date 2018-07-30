Париж, 30 июля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. На мелководье в районе пляжа Торрей в округе Восточные Пиренеи на юге Франции была обнаружена бомба времён Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Franceinfo.

(сс) ANZ Cluster Munition Coalition Осторожно! Мины!

Отмечается, что об опасной находке изданию сообщило местное пожарное управление. По сведениям экстренных служб региона, посетители пляжа были эвакуированы, доступ к боеприпасу закрыт, после чего на место были вызваны сапёры.

«Это не первый случай, когда в этом районе были обнаружены боеприпасы военного времени», — добавили в пожарном управлении.

В 2017 году в непосредственной близости от того же самого пляжа были обнаружены 12 снарядов, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года взрывотехники «Мособлпожспаса» обнаружили и обезвредили на территории Московской области 158 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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