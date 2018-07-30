Казань, 30 июля, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов сыграл 100-й официальный матч за клуб. Об этом сообщается на сайте краснодарской команды.

Андрей Пронин ИА REGNUM Федор Смолов и Жерар Пике

Смолов в составе «Краснодара» вышел на поле в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Этот матч стал для него 100-м.

«Краснодар» проиграл со счётом 1:2, а Смолов отметился голом в ворота казанской команды. Кроме того, «Краснодар» пропустил второй мяч после ошибки Смолова, который выложил мяч форварду «Рубина» Сердару Азмуну, забившему победный гол.

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Смолов перешёл в «Краснодар» в 2015 году. За это время он сыграл команду 100 матчей, из них 74 игры в чемпионате России, 4 — в Кубке России и 22 — в Лиге Европы.

Кроме того, Смолов является лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». Он забил 64 гола (10 — с пенальти) и отдал 17 результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фёдор Смолов стал капитаном «Краснодара».

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