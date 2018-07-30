Чебоксары, 30 июля, 2018, 09:23 — ИА Регнум. В Чувашии возросло число нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, они «достаточно многочисленны». В 2017—2018 годах по материалам прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел, в том числе в отношении ООО «Коммунальные технологии». По двум уголовным делам доказываются факты нецелевого использования средств на общую сумму более 600 млн рублей. Серьёзной остаётся проблема задолженности за потреблённый природный газ, ситуацию с долгами пока не удаётся «существенно изменить в лучшую сторону». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил прокурор Чувашии Василий Пословский на расширенной коллегии надзорного ведомства по итогам работы в I полугодии 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

По данным прокуратуры, в январе — июне текущего года в сфере ЖКХ выявлено 2440 нарушений закона, что на 7% больше аналогичного прошлогоднего периода. Нарушения касались в основном качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и ценообразования на них, расчётов за ресурсы, проведения капремонта и благоустройства населённых пунктов. К административной ответственности привлечены 159 должностных и юридических лиц, к дисциплинарной — 627.

«Хотелось бы отметить, что нарушения закона в этой области достаточно многочисленны, с наступательностью прокурорского надзора их число лишь увеличивается. Это подтверждают и результаты выездного приёма граждан по вопросам ЖКХ…

Пока, к сожалению, не удаётся существенно изменить в лучшую сторону ситуацию с задолженностью за поставленный природный газ на территории республики: с июля 2017 года по настоящее время она составляет 1,949 млрд рублей, из которых больше половины приходится на ООО «Коммунальные технологии», — сказал Василий Пословский.

По информации ведомства, рост за год составил 41%. Прокурор напомнил, что дополнительные меры по «ускорению погашения» задолженности были обсуждены на совещании в июне с участием заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Валерия Голубева. Напомним, тогда отмечалось, что на 1 июня долги за газ в Чувашии достигли почти 2,35 млрд рублей.

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«При этом правоохранительными органами (в 2017—2018 годах) по направленным органами прокуратуры республики материалам возбуждено 12 уголовных дел, в том числе в отношении обслуживающего города Чебоксары и Новочебоксарск ООО «Коммунальные технологии». Сейчас по двум уголовным делам следственными подразделениями МВД и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике установлены и доказываются факты злоупотребления полномочиями и причинения ущерба на общую сумму, превышающую 600 млн рублей, в результате нецелевого использования денежных средств, в том числе собранных с населения за оплату коммунальных услуг», — сообщил прокурор Чувашии.

По данным надзорного ведомства, полиция расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), ущерб оценивается в 600 млн рублей. По аналогичной статье дело расследует СУ СКР, ущерб оценивается в 39,6 млн рублей.

Кроме того, с 2017 года по настоящее время по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 98 руководителей предприятий (по ч. 1 статьи 7.23.3 КоАП РФ «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом»), каждый из них оштрафован на сумму от 50 тыс. рублей.

«Прокуроры, правоохранительные органы и другие компетентные органы власти должны более эффективно и кардинально влиять на эти негативные процессы», — подчеркнул прокурор.

Василий Пословский также сообщил, что «целый ряд значительных нарушений» вскрыт при надзоре за соблюдением законодательства о капитальном ремонте домов.

«Установлено, что поступившие от граждан взносы в республиканский фонд капитального ремонта не были освоены в полном объёме по причине низкого качества планирования. Сама программа капремонта сформирована с применением недостоверных данных о степени износа некоторых домов», — отметил глава надзорного ведомства Чувашии.

В настоящее время подготовлен проект актуализированной программы, в которую на текущий год дополнительно включены 86 многоквартирных домов с общей суммой выполнения работ по капитальному ремонту в 225 млн рублей.