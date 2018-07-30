Гай, Оренбургская область, 30 июля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В Гае Оренбургской области назвали причину значительного превышения ПДК сероводорода в центральной водопроводной сети. Как сообщает портал vestirama.ru, работники коммунальных служб замкнули систему и вывели в водопровод воду из системы отопления. Сделано это было с благой целью — чтобы жильцы не переплачивали за общедомовое потребление воды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Гае в водопроводной горячей воде обнаружено превышение ПДЛК сероводорода в 10 раз. Первые жалобы жильцов на неприятный запах и ржавый цвет воды зафиксированы 20 июля. Взятые пробы воды из разных точек центрального водоснабжения показали превышение концентрации сероводорода.

В администрации города в связи со сложившейся ситуацией приходят регулярные заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На 26 июля отмечено снижение содержания вредной примеси в воде, которой снабжается юго-западная и старая часть Гая.