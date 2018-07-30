Москва, 31 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 31 июля, отмечается Всемирный день рейнджеров. Праздник учредила Международная федерация рейнджеров в свою 15-ю годовщину, чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших инспекторов в ходе несения своей службы.

Nps.gov Рейнджер

Самым известным рейнджером в мире является Рой Салливан — инспектор по охране национального парка Шенандоа в Виргинии. Однако прославился он не благодаря высоким заслугам в работе, а из-за того, что семь раз в мужчину ударяла молния. Он получил прозвище «человек-громоотвод» и был занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

В 1942 году молния ударила Салливана в ногу, когда он находился на пожарной башне. У мужчины оторвало ноготь на большом пальце. В 1969 году в результате удара молнии во время езды по горной дороге Рой остался без бровей и потерял сознание. Спустя год очередной удар молнии привёл к травме левого плеча, руку при этом парализовало. Еще через два года молния ударила в рейнджера, когда он находился на территории административного здания лесничества. Тогда у Салливана загорелись волосы. После этого случая он всегда возил с собой ёмкость с водой.

В 1973 году произошла очередная встреча со стихией — молния ударила в голову Роя, когда он ехал в машине по территории вверенного ему леса. От удара снова загорелись волосы, лесника выкинуло из машины и с ног сорвало обувь. Шестой удар молнии в 1976 году на территории палаточного лагеря привёл к сильной травме лодыжки. В следующем году молния поразила Салливана во время рыбалки. Мужчина попал в больницу с ожогами грудной клетки и живота.

После того, как рейнджер уже несколько раз был поражён молнией, люди стали избегать его из-за страха оказаться в той же лодке. Салливан вспоминал, что однажды шёл с главным инспектором, и когда неподалёку от них ударила молния, коллега сказал: «Увидимся позже».

Скончался же Рой совсем не из-за природной стихии. На 72 году жизни мужчина покончил с собой из-за неразделенной любви. Согласно официальной версии, Салливан пролежал в постели рядом со своей женой (которая была на 30 лет младше супруга) несколько часов, прежде чем она заметила неладное.

Рейнджеры заповедников — передовые защитники дикой природы, без которых невозможно истребить браконьерство, сохранить редких животных и среду их обитания. Международный день рейнджера активно продвигают более 60 организаций-членов Федерации рейнджеров из 46 стран мира. Начиная с 2010 года, его празднование поддерживает и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Ежегодно 31 июля отделение WWF в России поздравляет инспекторов охраны окружающей среды, отмечая лучших сотрудников охотнадзора.