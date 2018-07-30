Киев, 30 июля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» поделился своим впечатлением после изучения нового украинского учебника по географии.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Я в шоковом состоянии был … — сказал народный избранник. — Я прочитал новый учебник по географии».

По его словам, власти Украины пытаются строить страну за счет «внушаемого детям бреда», а не за счет «каких-либо реальных сдвигов».

«И бред всегда подменяет собой реальные дела, — сказал Рабинович. — Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой бред писать».

По словам депутата, в учебниках по географии для восьмого класса написано о «достижениях Украины в космической отрасли», «украинской пшенице, которой питается весь мир», а также про «украинскую народную мелодию».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. По его словам, именно тогда была создана украинская церковь.

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